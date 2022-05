(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), DA BERLUSCONI PAROLE DI PACE, NESSUNA AMBIGUITÀ

“Le parole di Berlusconi sono le parole di un uomo di pace che sa benissimo quali possono essere le implicazioni di questo conflitto e quindi è preoccupato di quali saranno le conseguenze ma non c’è nessunissima ambiguità in Forza Italia. Respingo al mittente qualsiasi ipotesi in tal senso, inclusa quella del ministro Gelmini. La nostra posizione univocamente chiara è testimoniata dai voti in Parlamento e dal sostegno all’esecutivo tutte le volte che è stata intrapresa un’azione a sostegno dell’Ucraina. Non c’è alcun dubbio su da che parte stia Berlusconi. Un’ulteriore prova è la nostra presenza qui. La guerra si fermerà con la pressione occidentale sulla Russia, le sanzioni sul petrolio, la resistenza ucraina e le pressioni diplomatiche dell’Occidente“. Lo ha detto Matteo Perego, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Difesa del movimento azzurro, in un’intervista al Giornale rilasciata dall’Ucraina, dove è in missione diplomatica con una delegazione del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Ucraina.

