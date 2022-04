(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 COMIUNICATO STAMPA

UCRAINA: BATTILOCCHIO (FI), IN STRUTTURE ACCOGLIENZA AL CONFINE EVIDENTE AZIONE ITALIANA

“Ho ritenuto giusto visitare questa terra, dove sono stato accolto dall’Ambasciatrice italiana Catherine Flumiani, che sta offrendo prima accoglienza a centinaia di migliaia di profughi che fuggono dall’assurdo conflitto e dall’aggressione russa. E’ stato importante visitare le strutture di accoglienza, in cui è evidente la presenza dell’azione italiana di solidarietà ed incontrare i rappresentanti istituzionali che hanno la responsabilità dei centri. L’obiettivo è quello di promuovere e rafforzare ponti di solidarietà con l’Italia, attraverso il contatto bilaterale diretto tra le strutture di accoglienza e la tante realtà locali italiane (Comuni, Parrocchie, Associazioni, gruppi di volontariato) in prima linea per dare una mano in questa terribile contingenza”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio da Bratislava, a margine di una missione al confino ucraino della Slovacchia per la creazione di ponti diretti bilaterali di solidarietà con il comprensorio di Civitavecchia in prima linea, attraverso istituzioni ed associazioni, nell’accoglienza e nell’ospitalità dei profughi in fuga dal conflitto.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this