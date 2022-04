(AGENPARL) – Roma, 25 aprile 2022 – Dopo una battaglia di due settimane contro l’opposizione dei membri del consiglio di amministrazione della piattaforma, Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX e attualmente l’uomo più ricco del mondo, è riuscito nella sua offerta di acquistare Twitter.

In un comunicato stampa, il consiglio di amministrazione di Twitter ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il multimiliardario per vendere il 100 percento della società al prezzo originale di Musk di $ 54,20 per azione.

Tramite PR Newswire:

Musk aveva lentamente acquisito azioni di Twitter nel primo trimestre, diventando il maggiore azionista della società alla fine di marzo.

La sua campagna altamente pubblicizzata per rendere la società privata è iniziata dodici giorni fa, quando si è offerto di acquistare il 100 percento della società quotata in borsa .

La prospettiva che un auto-dichiarato “assolutista della libertà di parola” prenda il controllo dell’azienda ha suscitato indignazione da parte degli utenti progressisti della piattaforma, così come del Washington Post di Jeff Bezos .

Sulla strada per acquisire Twitter, Musk si è scontrato con il membro del consiglio di amministrazione di Twitter, il principe Al Waleed bin Talal Al Saud della famiglia reale dell’Arabia Saudita, che si è opposto al tentativo di acquisizione.

Il consiglio ha anche tentato di bloccare l’acquisizione di Musk implementando una strategia di “pillola velenosa” , una mossa di jiu-jitsu aziendale destinata ad aumentare i costi di un’acquisizione. Ma questi sforzi sono falliti.

Nella sua offerta di acquisizione a Twitter, divulgata alla SEC, Musk ha affermato inequivocabilmente che l’obiettivo alla base del suo acquisto era il ripristino della libertà di parola sulla piattaforma.

“Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante”, ha scritto Musk.

Il CEO di Tesla e SpaceX ha ribadito le sue motivazioni in un commento a corredo dell’annuncio della vendita.

“La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità”, ha affermato Musk.

“Voglio anche rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli esseri umani. Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo”.