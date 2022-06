TV: DONATO CARRISI, NICOLA DE ANGELIS E SEAN FURST HANNO CHIUSO LO SHOWRUNNER LAB.

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 SHOWRUNNER LAB

Panel di chiusura con

Sean Furst, Donato Carrisi, Nicola De Angelis

La seconda edizione dello Showrunner Lab nel 2023

Si è conclusa con grande successo la prima edizione dello Showrunner Lab con un panel sull’importanza dello showrunner nelle serie tv. A parlarne Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e regista, il Presidente di Skybound Entertainment Sean Furst (The Walking Dead) e Nicola De Angelis CEO di Fabula Pictures.

E’ emersa una diversa consapevolezza tra Italia e Stati Uniti sull’importanza di questa figura ed è stata sottolineata la necessità e l’urgenza di formare una professionalità che sappia occuparsi dell’intero processo di realizzazione di una serie, sia per gli aspetti creativi sia produttivi, una “guida” in grado di portare al successo uno show televisivo. Figura ben strutturata in America e a cui anche l’Italia sta guardando con interesse.

Ecco perché Lo Showrunner Lab è stato ideato e organizzato, proprio per colmare questa carenza nel mondo italiano dell’audiovisivo. La figura dello showrunner o creative producer non è ancora ben delineata nel nostro Paese. Lo showrunner è sceneggiatore e produttore, è il Deus ex machina delle serie, soprattutto quelle di lunga “durata”. E, visto il successo e l’interesse degli addetti ai lavori, italiani e internazionali e degli studenti, lo Showrunner Lab tornerà nel 2023.

Il Lab è stato inaugurato il 1° aprile con un interessante confronto sul tema, a cui hanno partecipato Antonella Barbieri, Direttrice APA – Associazione Produttori Audiovisivo, Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission, Francesco Palumbo, Direttore Fondazione Sistema Toscana, Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e ITTV, Cristina Scognamillo, Founder Good Girls Planet e ITTV, Responsabile Didattico Showrunner Lab. L’incontro, moderato da Stefania Ippoliti, Responsabile Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, ha avuto come ospite d’onore l’attrice Condola Rashad (Billions). Lo Showrunner Lab, organizzato da Toscana Film Commission, in collaborazione con Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles, è il primo laboratorio italiano per entrare nel mondo delle Serie Tv.

Durante i tre mesi di corso, che si sono tenuti a Manifatture Digitali Cinema Prato, le ragazze e i ragazzi hanno seguito un piano di studi che, a partire dall’alfabetizzazione al linguaggio dell’audiovisivo, ha approfondito ogni aspetto di conoscenza necessario a formare un futuro showrunner: dall’ideazione alla post-produzione fino alla promozione e alle vendite internazionali di ogni singolo prodotto.

Gli studenti sono stati divisi in gruppi e hanno progettato idee di serie tv (scripted e unscripted), di show per la televisione, hanno fatto sessioni di pitch utili per imparare a presentare i singoli progetti. Il punto di forza del corso è stato quello di far incontrare loro le grandi professionalità dell’audiovisivo italiano e internazionale: tutti hanno messo generosamente a disposizione la propria esperienza, proponendo case history e anche dei progetti ancora inediti.

“Il corso ha rappresentato una grande occasione e una possibilità unica nel suo genere di poter interagire con professionisti italiani ed esteri del mondo dell’audiovisivo. – hanno sottolineato gli studenti -. Cristina Borsatti e Francesca Scanu sono state ottime insegnanti sia nelle lezioni che nel loro spronarci a fare e dare sempre di più. Un ambiente dinamico e stimolante, una vera e propria fabbrica di idee”.

Sono stati 9 gli Workshop, affidati a: Marco Chimenz produttore e AD di Cattleya, Giannandrea Pecorelli, produttore e sceneggiatore, CEO di Aurora Film e Aurora TV, Vittorio Testa sceneggiatore, scrittore ed esperto formatore, Giovanni Pedde avvocato specializzato in entertainment law prima a New York e poi a Roma, dal 2020 fa parte della divisione internazionale di Marenzi & Associates, gruppo di consulenza strategica e commerciale con sede a Los Angeles, Vaun Wilmott, creatore e produttore per la serie tv fantasy Dominion e tra le altre, Star Trek: Discovery, Prison Break, Sons of Anarchy e Jack Ryan, Chad Kennedy, Executive Vice Presidente Produzione e Sviluppo di Magic Quill Productions, il nuovo collettivo di sceneggiatori formato dagli sceneggiatori e produttori esecutivi di cui fanno parte Joe Henderson (Lucifer), Georgia Lee (Partner Track) e Matt Owens (One Piece), Gary Marenzi CEO della Marenzi & Associates, che fornisce collaborazione creativa, consigli di gestione strategica e implementazione per l’industria dei media e dell’intrattenimento. Per decenni, Marenzi è stato un leader del settore e un innovatore nel lancio di franchise di contenuti globali tra cui Stargate, NCIS, Vikings, Killing Eve, Jeremy Spiegel, Showrunner, autore e produttore esecutivo del newsmagazine americano Extra, vincitore di un Emmy, Sean Furst, Presidente di Skybound Entertainment (The Walking Dead), Nicola De Angelis, CEO di Fabula Pictures. È il nucleo creativo della società e coordina lo sviluppo seguendone personalmente ogni progetto sia da un punto di vista editoriale che tecnico–artistico. Per Baby, la seconda serie italiana Netflix Original, ha anche rivestito il ruolo di showrunner. Docenti tutor del corso: Cristina Borsatti e Francesca Scanu.

Comitato Scientifico dello Showrunner Lab: Maria Pia Ammirati, Direttrice RAI Fiction, Antonella Barbieri, Direttrice Generale APA, Donato Carrisi, scrittore e sceneggiatore, Sean Furst, Presidente Skybound, Stefania Ippoliti, Toscana Film Commission, Gary Marenzi Marenzi&Associati, Matteo Perale, Produttore, Jeremy Spiegel, Showrunner ed Executive producer Extra, Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e ITTV, Cristina Scognamillo, Founder Good Girls Planet e ITTV, Responsabile Didattico Showrunner Lab.

Showrunner Lab è stato realizzato con il contributo del “Bando progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo” della DGCA del MIC, e si è avvalso della partnership di Veneto Film Commission, Panorama Films e del Premio Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM, primo premio nazionale, dedicato alla narrativa per il cinema e per le serie Tv.

