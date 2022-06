(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Trasporti. Patanè: “Il 4 luglio partono lavori Metro A e Tram 8”

“Il 4 luglio partiranno i lavori di rinnovo dell’armamento ferroviario nella tratta Anagnina-Ottaviano della Linea A della Metropolitana e i lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento della rete tranviaria del Tram 8”: lo annuncia in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

“L’amministrazione, come annunciato da tempo, sta seguendo puntualmente il programma delle opere di manutenzione che erano state preventivate sulle metropolitane e sulle sedi tranviarie, a cominciare dalla linea del tram 8. La rinascita del trasporto pubblico, d’altronde – aggiunge Patanè – non può che ripartire dal rifacimento e dall’ammodernamento delle infrastrutture esistenti che, come detto più volte, scontano purtroppo anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria”.

“In riferimento alla linea A, i lavori avranno inizio lunedì 4 luglio e andranno avanti per 18 mesi, dalla domenica al giovedì, dalle ore 21 fino al termine del servizio. A fronte di ciò, verrà istituito un servizio sostitutivo per l’intera tratta Anagnina-Battistini con complessive 76 vetture bus. La linea del tram 8, che verrà sospesa per circa 6 mesi, sarà esercita con vetture bus per l’intero percorso. Ci dispiace per i disagi che dovranno affrontare i cittadini – conclude Patanè – ma oggi la priorità è garantire la sicurezza degli utenti e ridare alla città una qualità del ferro all’altezza di una grande capitale europea”.

Roma, 15 giugno 2022

Daniele De Luca

