(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Superbonus: Mazzetti (FI), estendere a fabbricati strumentali: scelta lungimirante. Sosteniamo imprese nella transizione green

Roma, 27 maggio. “L’efficienza energetica è un indirizzo strategico della Ue e messo in pratica dal governo italiano, il Superbonus è stato una misura per passare dalle buone intenzioni ai fatti concreti, proprio per questo adesso dobbiamo estenderlo ai fabbricati”, dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, richiamando sua proposta di estensione del Superbonus alle imprese. “Edifici meno disperdenti, impianti di riscaldamento e raffreddamento non più a gas, minori consumi energetici e costi per superare la fase critica dei prezzi, destinata, comunque, a durare, ma anche ovviamente tanto gettito fiscale per lo Stato: basterebbe questo per capire che un’estensione del Superbonus, adesso stabilizzato per gli immobili residenziali, anche alle aziende è una scelta lungimirante”, riassume Mazzetti. “Nelle raccomandazioni primaverili – spiega Mazzetti – la Commissione Europea ci ha consigliato di rendere più incisive le misure di efficienza energetica nelle imprese e soprattutto nell’industria, che molto spesso è ancora lontana da uno standard apprezzabile. Per gli obiettivi che ci siamo posti da qui al 2030, dobbiamo coinvolgere le imprese: occorre una strategia di lungo periodo che le renda protagoniste della transizione, il potenziamento dell’efficienza è un primo passo concreto ma le aziende devono essere sostenute in questo percorso che può portarle anche a risparmiare. L’ho proposto fin da subito e adesso l’Europa lo consiglia caldamente, nel Pnrr ci sono le risorse per farlo: il governo dimostri ancora una volta di saper lavorare per il bene del Paese ed estenda subito il Superbonus ai fabbricati strumentali”, conclude.

🔊 Listen to this