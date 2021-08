VIBO VALENTIA Bonifica del territorio, quindi ripristino dello stato dei luoghi. È questo il provvedimento adottato nei confronti del titolare dell’azienda controllata dai Carabinieri con il coordinamento del Sostituto Procuratore Maria Cecilia Rebecchi, la quale ha disposto il sequestro dei 130 metri cubi di rifiuti speciali trovati, previa campionatura e analisi da parte dei tecnici dell’Arpacal. Al titolare dell’azienda è stata anche contestata la detenzione illecita di parti di fauna selvatica protetta dalla convenzione di Washington Cites. Nello specifico, durante le operazioni di controllo, è stata rinvenuta una zanna di elefante africano, specie protetta e in via di estinzione, intagliata, del valore di circa 150.000 euro. La zanna è stata affidata in custodia ai Carabinieri Forestali Cities di Reggio Calabria per la successiva confisca e donazione a musei o scuole. (News&Com)

