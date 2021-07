COSENZA Numerosi sono stati i riscontri a seguito delle attività illecite captate nel corso delle indagini, caratterizzate da attività tecniche e contestuali attività di osservazione, tra cui arresti, denunce in stato di libertà e segnalazioni alla Prefettura, oltre al rinvenimento e sequestro di stupefacente. In particolare, nel corso delle indagini, due persone sono state arrestate in flagranza di reato da parte dei Carabinieri della Tenenza di Cassano all’Ionio, poiché trovate in possesso complessivamente di circa 70 gr. di sostanza del tipo eroina, una persona denunciata in stato di libertà oltre che nella specifica materia di stupefacenti anche in relazione alle violazione delle misure di contenimento (art. 650 c.p.) in piena pandemia da Covid-19, ed infine altre 3 sono state segnalate alla Prefettura di Cosenza quali assuntori. (News&Com)

🔊 Listen to this