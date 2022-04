(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 SICUREZZA LAVORO. TOFFANIN (FI): SERVE CAMBIO DI PASSO CULTURALE

“Nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, ci giunge la tragica notizia dell’ennesimo incidente mortale costato la vita ad un operaio caduto nel vano di un ascensore del ministero degli Esteri. Esprimendo il nostro cordoglio alla famiglia e ai colleghi dell’ operaio, sorgono spontanee alcune considerazioni. Ma non bastano le riflessioni formulate quando accadono simili notizie o quando si celebrano le giornate in merito. Non bastano i controlli e le sanzioni. Serve un vero cambio di passo culturale in cui ci sia la consapevolezza sia da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro dell’importanza della prevenzione e della messa in pratica delle misure ad essa inerenti a cominciare dalla formazione. La cultura per la salute e la sicurezza sul lavoro non si improvvisa e non si impone, ma va trasmessa giorno dopo giorno, anno dopo anno a cominciare dalle scuole”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro del partito.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

