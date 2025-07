Martedì 15 luglio la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 ORDINE DEL GIORNO

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

MARTEDI’ 15 LUGLIO 2025 alle ore 18:30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.

INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.

NUOVA PISCINA COMUNALE – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA

PISCINA COMUNALE DI RIMINI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 176 DEL

DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 – AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER

GLI ANNI 2028 – 2040.

ACCORDO DI COOPERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 4, DEL

D.LGS. N. 36/2023 TRA IL COMUNE DI RIMINI E APT SERVIZI SRL PER LA

REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E MARKETING CON I

VETTORI CHE OPERANO NELLA SCALO AEROPORTUALEE DI RIMINI E

L’ORGANIZZAZIONE

DELL’EVENTO

ROUTES

EUROPE

PROGRAMMA A RIMINI DAL 17 AL 20 MAGGIO 2026.

INTERVENTI CICLOVIE URBANE 2° STRALCIO – REALIZZAZIONE DI

NUOVA ROTATORIA IN VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE / VIA

D’AZEGLIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

316/2021 PERMUTA DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AREA DI

PRIVATI OGGETTO DI OCCUPAZIONI RECIPROCHE RISULTANTI AL

MOZIONE INERENTE: “REALIZZARE UN TUNNEL PEDONALE SOTTO IL

PORTO CANALE, PER COLLEGARE PIAZZALE BOSCOVICH ALLA DARSENA

E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SAN GIULIANO MARE” PRESENTATA DAL

CONSIGLIERE COMUNALE GIOENZO RENZI ALLA PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 13/02/2025.

ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “MANUTENZIONE STRADALE E

MANTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE”, PRESENTATO DAI

CONSIGLIERI COMUNALI: PETRUCCI MATTEO, PASINI LUCA, TONTI

MARCO, BELLUCCI ANDREA, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL

18/06/2025.