Martedì 15 luglio la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14
MARTEDI’ 15 LUGLIO 2025 alle ore 18:30
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.
NUOVA PISCINA COMUNALE – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA
PISCINA COMUNALE DI RIMINI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 176 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 – AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER
GLI ANNI 2028 – 2040.
ACCORDO DI COOPERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 36/2023 TRA IL COMUNE DI RIMINI E APT SERVIZI SRL PER LA
REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E MARKETING CON I
VETTORI CHE OPERANO NELLA SCALO AEROPORTUALEE DI RIMINI E
L’ORGANIZZAZIONE
DELL’EVENTO
ROUTES
EUROPE
PROGRAMMA A RIMINI DAL 17 AL 20 MAGGIO 2026.
INTERVENTI CICLOVIE URBANE 2° STRALCIO – REALIZZAZIONE DI
NUOVA ROTATORIA IN VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE / VIA
D’AZEGLIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
316/2021 PERMUTA DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AREA DI
PRIVATI OGGETTO DI OCCUPAZIONI RECIPROCHE RISULTANTI AL
MOZIONE INERENTE: “REALIZZARE UN TUNNEL PEDONALE SOTTO IL
PORTO CANALE, PER COLLEGARE PIAZZALE BOSCOVICH ALLA DARSENA
E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SAN GIULIANO MARE” PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE GIOENZO RENZI ALLA PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 13/02/2025.
ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “MANUTENZIONE STRADALE E
MANTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE”, PRESENTATO DAI
CONSIGLIERI COMUNALI: PETRUCCI MATTEO, PASINI LUCA, TONTI
MARCO, BELLUCCI ANDREA, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL
18/06/2025.
(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 ORDINE DEL GIORNO