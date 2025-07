GOLF – Francesco Molinari vice capitano europeo alla Ryder Cup 2025

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

Francesco Molinari vice capitano europeo alla Ryder Cup 2025

Il torinese per la seconda volta consecutiva ricoprirà il ruolo insieme al fratello Edoardo, già nello staff tecnico con il danese Thomas Bjorn e con lo spagnolo José Maria OlazabalRyder Cup 2025: il capitano del Team Europe, l’inglese Luke Donald, ha nominato vice capitano Francesco Molinari per la sfida alla compagine degli USA, che si terrà dal 26 al 28 settembre al Bethpage Black Course di Farmingdale (New York). Per la seconda volta consecutiva l’azzurro ricoprirà questo ruolo – dopo la prima esperienza al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), nella vittoriosa gara del 2023 – insieme al fratello Edoardo, già nello staff tecnico con il danese Thomas Bjorn e con lo spagnolo José Maria Olazabal.

Il 42enne torinese, laureato in Economia Aziendale, ha giocato e vinto tre Ryder Cup rispettivamente nel 2010, 2012 (negli Usa, pareggiò con Tiger Woods nel match di singolo) e 2018 quando, a Parigi, diventò il primo giocatore continentale a imporsi in tutti e cinque gli incontri disputati, siglando così il nuovo record (imbattibile) europeo. Francesco ha scritto tante pagine di rilievo nella storia del golf nazionale e nel 2018 è stato il primo italiano a vincere un Major (The Open a Carnoustie, in Scozia). Nel suo anno da ricordare si è imposto nel BMW PGA Championship (a Wentworth, in Inghilterra) e nella Race To Dubai (ordine di merito) del DP World Tour, ricevendo per le sue imprese prima il Collare d’Oro (massima onorificenza dello sport italiano) e poi il premio World Sport Star of the Year agli UK Sports Personality of The Year Awards. Nel suo palmares sei successi sul circuito europeo, Major compreso, e due sul PGA Tour, al netto del Major stesso. Oltre a una World Cup (2009 con il fratello Edoardo in Cina).

“Sono felice – ha detto il torinese – di tornare a far parte del Team Europe anche per lavorare con Donald, una persona intelligente e preparata con cui è facile andare d’accordo. È fantastico vedere quanto impegno stia mettendo nel ruolo e non vedo l’ora di offrire il mio contributo al team. Sarà una grande sfida a Bethpage. Basta guardare le statistiche per capire quanto sia difficile conquistare la Ryder Cup fuori casa, ma è anche una grande opportunità perché, dovesse accadere, il successo verrà ricordato a lungo”.

Luke Donald ha dichiarato: “Sono contento di avere nuovamente Francesco nello staff dei vice capitani. A Roma ha svolto un lavoro importante e poter contare su di lui e sulla sua grande esperienza per me significa tanto. Inoltre sa come si vince questo match. E’ molto calmo, ascolta attentamente, ha buone idee e sa farsi sentire quando necessario”.

