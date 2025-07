Comunicato stampa FISE del 14 luglio 2025 – Sport Equestri-Salto ostacoli: il Team Italia a La Coruña per l’Europeo 2025

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

Salto ostacoli: il Team Italia a La Coruña per l’Europeo 2025 (

Ancora poche ore e il sipario sui Longines FEI Jumping European Championship in programma questa settimana (16-20 luglio) a La Coruña, verrà alzato.

Sono 92 i binomi iscritti in rappresentanza di 23 nazioni, 18 delle quali con una squadra, in questo 38esimo Campionato Europeo di salto ostacoli, il

terzo che in 68 anni di storia si disputa in Spagna dopo Gijón nel 1993 e Madrid nel 2011. Il primo risale infatti al 1957 a Rotterdam, con in palio

solo le medaglie individuali alle quali, con l’edizione di Monaco di Baviera nel 1975, è stata aggiunta anche la competizione a squadre.

