(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 M.O., RICCIARDI (M5S): DA GOVERNO SILENZIO SUL GENOCIDIO PER DISUMANITA’ E INTERESSI

“Il pensiero di sei bambini in fila per l’acqua e trucidati, per stessa ammissione dell’esercito israeliano, dovrebbe smuovere qualcosa dentro ognuno dei presenti in quest’Aula. Mai nella mia vita ho pensato di trovarmi a condividere lo stesso spazio con persone che non hanno un fremito rispetto a eventi come questi. La disumanizzazione l’ho sempre letta nei libri di storia e non ho mai pensato che nella mia quotidianità potessi stare accanto a una persona che, di fronte a sei bambini trucidati mentre erano in fila per l’acqua, potesse continuare con tutta questa retorica. No so, ad oggi, quanti siano i morti di questo genocidio: se 60 o 70 mila. A me basterebbe la storia di questi sei bambini per dire che non voglio avere nulla a che fare con chi è responsabile di un’azione di questo tipo. Ma qual è l’interesse dell’Italia in tutto questo scenario? Eccolo: nel 2024 abbiamo appaltato la nostra cybersecurity a Israele ed intanto Eni sta sfruttando le risorse dei palestinesi in violazione di tutte le convenzioni internazionali. Stiamo foraggiando un colosso israeliano come Elbit, che fornisce tutti i sistemi di distruzione a Israele. Gli stiamo dando soldi grazie al ministro Crosetto: parliamo di 157 milioni di euro in sette anni. Stiamo vivendo una situazione storica nella quale ci siamo stupiti di quanto accaduto nel secolo scorso, di come facessero i contemporanei a non vedere quel che stava accadendo. Eppure avevano molte più scusanti di noi, perché non c’erano la tecnologia e le informazioni che invece ci sono oggi. Chi oggi chiude gli occhi è molto più colpevole e complice di chi era contemporaneo cento anni fa”.

Lo afferma in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

