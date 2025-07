(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 FISCO. TESTA (FDI): CON GOVERNO MELONI UNO STATO PIU’ VELOCE E EQUO PER CITTADINI E IMPRESE

“Con le modifiche alla Riforma Fiscale in discussione oggi alla Camera introduciamo alcuni correttivi a una delle più importanti riforme strutturali approvate dal Governo Meloni, a lungo attesa dai contribuenti, dagli operatori del settore e dalle imprese. Per venire incontro alle istanze dei diversi portatori di interesse abbiamo prorogato il termine della scadenza della delega di 12 mesi, portandola al 31 dicembre 2026, allineandola così a quella dei testi unici; una decisione che permetterà di consolidare i risultati ottenuti e di completare gli interventi ancora in elaborazione. Abbiamo previsto, inoltre, la possibilità di applicare ai tributi delle Regioni e degli enti locali alcuni istituti già previsti dal codice della crisi d’impresa. Perfezioniamo, così, un provvedimento cardine del nostro programma che si sta confermando utile al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico e sociale, come confermato dai principali indicatori economici e statistici. Ringrazio il Governo e, in particolare, il Viceministro Leo per la capacità di diffondere ottimismo e fiducia ai mercati nonostante la difficile congiuntura economica internazionale. Al di là degli slogan, tramite questa delega introduciamo le misure concrete che cittadini e imprese aspettano da decenni per uno Stato più veloce e più equo”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa, segretario della Commissione Finanze

