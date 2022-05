(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 28 maggio 2022

Servizio Mensa scolastica: al via le iscrizioni sul Portale dei Genitori

Da giovedì 26 maggio e fino a venerdì 23 settembre 2022, i genitori degli alunni interessati al servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023, potranno presentare apposita domanda accedendo esclusivamente al Portale dei Genitori.

Il modulo disponibile sul Portale (al link https://www4.eticasoluzioni.com/cagliariportalegen/login.aspx) prevede due tipologia di iscrizioni online:

– Nuove iscrizioni ovvero per utenti che non sono presenti nell’anagrafica del Portale e richiedono di accedere al servizio per la prima volta;

– Rinnovi di iscrizione, ovvero per gli utenti già registrati e quindi presenti sul Portale, che intendano confermare l’adesione per usufruire del servizio anche nell’annualità 2022/2023.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quella prevista sul Portale del Genitori.

