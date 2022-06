(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Il sabato della Serie A1 Softballoffre solo doppiette con doppi shutout da parte di MKF Bollatee RheaVendors Caronnosu Taurus-Donati Gomme Old Parmae Head Reborn Sestese. Resta dunque invariata la classifica per quanto riguarda i piani alti, con ilBollateed il Poderi dal Nespoli Forlìche comandano i rispettivi gironi mentre ilCaronnoresta incollato ai campioni d’Italia in carica. Le sfide di gara due celebrano le no-hitter di Yilian Torrese del nuovo acquisto dell’Inox Team Saronno Alexis Handley.

Risultati 4^ giornata intergirone – partite sabato 4 giugno

Taurus Donati Gomme Old Parma – MKF Bollate 0-5, 0-7

Poderi dal Nespoli Forlì – Bertazzoni Collecchio 3-1, 12-5 (6°)

Inox Team Saronno – Bussolengo 2.0 6-1, 3-0

Rheavendors Caronno – Head Reborn Sestese 8-0 (5°), 7-0 (6°)

Il programma di domenica 5 giugno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Banco di Sardegna Nuoro

Classifiche:

Girone A: MKF Bollate (16-2), .889; Inox Team Saronno (12-6), .667; Mia Office Blue Girls Pianoro (9-5), .643; Head Reborn Sestese (7-11), .389; Bertazzoni Collecchio (6-10), .375

Girone B: Poderi dal Nespoli Forlì (13-5), .722; RheaVendors Caronno (12-6), .667; Metalco Thunders Castellana (8-10), .444; Banco di Sardegna Nuoro (4-10), .400; Taurus-Donati Gomme Old Parma (5-13), .278; Bussolengo 2.0 (2-16), .111.

Foto: Veronika Peckova (MKF Bollate) protagonista in pedana nel successo di gara2 del MKF Bollate sul Taurus-Donati Gomme Old Parma. Credit: El Tambor Mayor

