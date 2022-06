Serie A Baseball – Poule Scudetto: resoconto, risultati e classifiche partite sabato sera

(AGENPARL) – sab 11 giugno 2022 Una partita completa di Federico Robles permette al Campidonico Torino (4-1) di vincere la serie contro l’Hort@ Godo. Al Nettuno BC 1945 non riesce lo sweep (sconfitto 7-5 dal Camec Collecchio) che invece ottiene l’UnipolSai Fortitudo Bologna (vincente 3-1 sullo Spirulina Becagli Grosseto), ancora imbattuto.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/lunipolsai-fortitudo-bologna-si-mantiene-perfetta-vincono-anche-campidonico-torino-e-camec-collecchio)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98029)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

Risultati sabato pomeriggio:

Gir. A1: Camec Collecchio – Nettuno 1945 5-11. Hanno riposato: Parmaclima e San Marino

Gir. B1: Spirulina Becagli Grosseto – UnipolSai Bologna 10-7; Campidonico Torino – Hort@ Godo 4-1

Risultati sabato sera:

Gir. A1: Camec Collecchio – Nettuno 1945 7-5. Riposano: Parmaclima e San Marino

Gir. B1: Spirulina Becagli Grosseto – UnipolSai Fortitudo Bologna 1-3; Campidonico Torino – Hort@ Godo 4-1.

Classifiche:

Gir. A1: Parmaclima (5-2), .714; San Marino (6-3), .667; Nettuno 1945 (3-6), .333; Camec Col (2-5), .286.

Gir. B1: UnipolSai Bo (9-0), 1.000; Spirulina Becagli Gr (4-5), .444; Campidonico To (3-6), .333; Hort@ Go (2-7), .222.

​Foto: Javier Monzon (Camec Collecchio) in corsa durante la realizzazione del doppio da due punti nel primo inning di gara3 tra Camec Collecchio e Nettuno BC 1945. Credit: El Tambor Mayor.

