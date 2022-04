(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Percorso netto confermato per UnipolSai Bologna e San Marino che consolidano la testa rispettivamente nel girone B e C. Doppi successi importanti in chiave playoff per il Nettuno BC 1945 in casa dell’Hotsand Macerata e per la Camec Collecchio sul Padova, mentre Academy of Nettuno e OM Valpanaro Athletics dividono la posta in palio, con questi ultimi vittoriosi in 10 riprese sui laziali.

I risultati di sabato 23 aprile (partite serali)

Gir. A: Campidonico Torino – Settimo rinviata a data da destinarsi

Gir. B: UnipolSai Bologna – Tecnovap Verona 12-0 (7 inning); Padova – Camec Collecchio 0-16 (8 inning)

Gir. C: San Marino – Hort@ Godo 6-1; Farma Crocetta – Mediolanum Rimini rinviata a data da destinarsi

Gir. D: Academy Nettuno – OM Valpanaro Bologna 9-10 (10 inning); Hotsand Macerata – Nettuno 1945 0-6

Classifiche

Gir. A:Parmaclima (8–0), 1.000; Ciemme Olt (4-2), .667; Settimo e Cagliari (4-3), .571; Platform TMC Pov (3-3), .500; Campidonico Tor (3-4), .429; Ecotherm Bre (0-5) e Senago (0-6), .000.

Gir. B:UnipolSai Bo (8–0), 1.000; Camec Col (7-1), .875; Itas Mutua Rov (4-2), .667; NBP Ronchi (3-3), .500; Padova (3-5), .375; Sultan Cerv e Metalco Cas (1-5), .167; Tecnovap Ver (1-7), .125.

Gir. C:San Marino (8-0), 1.000; Comcor Mod (5-1), .833; Hort@ God (6–2), .750; Farma Cro (3-4), .429; Longbridge e CSA T. P. (2-4), .333; Mediolanum Rim (1-6), .143; Fontana Ermes Sala (0-6), .000

Gir. D:Spirulina Becagli Gr (4–0), 1.000; Hotsand Mc, Nettuno 1945 (4-2), .667; Big Mat Gr (2-2), .500; Orange Academy Net, OM Valpanaro Bo (1-5), .167.

Così in campo domenica 24 aprile

Gir. A: Ciemme Oltretorrente – Platform Poviglio;Ecotherm Brescia – Senago

Gir. B: Itas Mutua Rovigo – New Black Panthers Ronchi dei Legionari;Sultan Cervignano – Metalco Castellana

Gir. C: CSA Torre Pedrera – Comcor Modena;Longbridge 2000 – Fontana Ermes Sala Baganza

Gir. D: Big Mat Grosseto – Spirulina Becagli Grosseto

