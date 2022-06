Serie A Baseball 2022 – Poule Salvezza: Resoconto, risultati e classifiche 5^ giornata andata

(AGENPARL) – dom 26 giugno 2022 Nel quinto turno della poule Salvezza spiccano il no-hit combinato dell’HotsandMacerata e la prima doppietta stagionale per l’EcothermBrescia. Cagliari e Comcor Modena non vanno oltre il pareggio, perdendo l’imbattibilità rispettivamente contro Padova e OM ValpanaroBologna Athletics. Si fa più intricato il discorso salvezza nei gironi D1 e E1.

Il programma del quinto turno di Poule Salvezza

Gir. D1 – sabato:Cagliari-Padova 8-12, dom: 3-1; domenica: Metalco Dragons Castellana-Settimo 8-3, 1-10; Ciemme Oltretorrente-Tecnovap Verona 2-7, 11-4.

Gir. E1 – domenica: Itas Mutua Rovigo-Platform TMC Poviglio 4-1, 7-3; Senago-New Black Panthers 2-12; 1-8; Sultan Cervignano-Ecotherm Brescia 1-2, 0-2.

Gir. F1 – sabato: Comcor Modena-OM Valpanaro Athletics Bologna 2-1, 5-12; Farma Crocetta-Fontana Ermes Sala Baganza 12-2 (7°), 8-1. Ha riposato: Mediolanum New Rimini.

Gir. G1 – sabato: Academy of Nettuno-CSA Torre Pedrera Falcons 9-8, 13-4; Hotsand Macerata-Longbridge 2000 10-4, 6-0. Ha riposato: Big Mat BSC Grosseto 1952.

Classifiche.

Gir. D1: Cagliari (9-1), .900; Padova (7-3), .770; Tecnovap Ver (6-4) .600; Settimo e Ciemme Oltr (3-7), .300; Metalco Cas (2-8), .200.

Gir. E1: NBP Ronchi (8-2) .800, Itas Mutua Rov (7-3), .700; Platform TMC Pov (6-4), .600; Sultan Cerv (4-6) .400; Senago (3-7) e Ecotherm Bre .300.

Gir. F1: Comcor Mod (6-2) .750; Farma Cro (4-3), .571; OM Valpanaro Bo (4-4), .500; Mediolanum Rim (3-4) .429; Fontana Ermes Sala B. (2-6), .250.

Gir. G1: Big-Mat Gr (7-1) .875; Hotsand Mc (7-1) .875; Academy Net (4-4) .500; Longbridge (1-6) .143; CSA T. P (0-7), .000.

Foto: Uno swing di Tommaso Adorni (Farma Crocetta), uno dei protagonisti del week-end. Credit: El Tambor Mayor

