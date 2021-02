SECONDO COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – sab 27 febbraio 2021 LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UNA DONNA PER FURTO E SPACCIO DI STUPEFACENTI E DENUNCIA UNA COPPIA PER UNA SPACCATA SOTTO I PORTICI

Un altro arresto ed una denuncia da parte degli operatori della Squadra Volante della Questura di Bolzano, che quotidianamente pattugliano la città per prevenire ed arginare i fenomeni di microcriminalità.

Nella mattinata di giovedì, una giovane donna si rendeva protagonista di un taccheggio ai danni di un esercizio commerciale di via Claudia Augusta, dal quale prelevava furtivamente della merce e si allontanava pensando di non essere stata notata.

Un equipaggio della Volante, raccolta una sommaria descrizione dell’autrice del furto, la rintracciava, poco dopo, ancora nelle vicinanze del negozio e la invitava a fornire le sue generalità ed a mostrare il contenuto di uno zaino che portava in spalla.

La donna, una trentaduenne già nota alle Forze dell’Ordine, evidentemente infastidita per essere stata individuata, pensava bene di lanciare verso i poliziotti una confezione di profumo, dicendo loro di restituirla pure al negozio da cui l’aveva prelevata e tentava di allontanarsi. Non paga, iniziava ad oltraggiare pesantemente gli Agenti, tentando, nel contempo, di darsi alla fuga, spintonandoli e colpendo un’operatrice con dei calci alle gambe.

Veniva pertanto immobilizzata ed accompagnata presso gli Uffici della Questura, dove continuava a mantenere un comportamento oltraggioso e violento, costringendo i poliziotti a trarla in arresto per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Sottoposta a perquisizione, all’interno del suo zaino venivano rinvenuti e sequestrati: una piastra per capelli che aveva rubato dal negozio, assieme alla confezione di profumo, due bilancini di precisione ed alcune dosi di sostanza stupefacente, per un totale di 2, 53 grammi di hashish e di 26,63 di marijuana.

La donna era pertanto denunciata anche per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nelle prime ore della notte successiva, gli operatori della Questura intervenivano per una spaccata sotto i Portici, dove ignoti avevano infranto con un grosso sasso la vetrina espositiva di un negozio di ottica, portando via alcuni occhiali da sole.

Attraverso le immagini delle telecamere presenti nella zona, i poliziotti riuscivano a riconoscere, da alcuni particolari dell’abbigliamento, due soggetti che si aggiravano nella zona e che, sebbene non ripresi direttamente nelle vicinanze della vetrina, potevano essere gli autori della spaccata.

Alle prime luci dell’alba, una pantera della Polizia si poneva quindi alla ricerca dei due, una coppia di giovani senzatetto, una ventiduenne ed un venticinquenne, entrambi con numerosi precedenti, rintracciandoli all’interno di una tenda dove avevano trascorso la notte.

Nel giaciglio i poliziotti rinvenivano quattro paia di occhiali da sole, del valore complessivo di quasi 1.000 mille Euro, che venivano poi riconsegnati al titolare del negozio.

I due autori del furto venivano così denunciati a piede libero, essendo trascorsa la flagranza che ne avrebbe consentito l’arresto.

Bolzano, 27 febbraio 2021

