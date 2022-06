(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Sanità: Lorenzin (Pd), lavoro infermieri fondamentale ma non intercambiabile con medici

“Gli infermieri sono un pilastro del nostro Servizio sanitario nazionale perché sempre più qualificati. Ogni giorno lavorano con grande professionalità per assistere i malati. Il loro lavoro è stato fondamentale in questi anni di crisi pandemica in cui si sono offerti a servizio delle persone con grande coraggio e umanità, ma è impossibile immaginare il loro pur immenso lavoro se non in sinergia con quello dei medici”.

Lo dichiara la deputata del Pd Beatrice Lorenzin, che sottolinea: “Solo con la collaborazione tra medici e infermieri in un lavoro di squadra, su modelli organizzativi e clinici al passo con i tempi, nel rispetto delle loro competenze e professionalità, si può garantire una sanità di qualità. Per questo – prosegue – mi sembra fragile la proposta della Moratti. I percorsi di studio e le competenze sono peculiari per ogni categoria professionale. Non vorrei che invece di mettere in campo uno sforzo di programmazione all’altezza della sfida che richiede formazione, assunzione e adeguata remunerazione con un incremento programmato delle risorse, ci si rifugi in una più semplice sostituzione delle figure senza una ratio clinica e organizzativa. Attenzione, in Italia le soluzioni d’emergenza finiscono sempre per diventare strutturali, con grave nocumento per i pazienti e per la sanità pubblica”.

Roma, 9 giugno 2022

