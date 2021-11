COSENZA E’ stato riaperto ieri il tratto della Ss107 nel territorio di San Giovanni in Fiore, interrotto dalla frana del 25 ottobre scorso. «Da subito avevamo chiesto ad Anas – dice il sindaco Rosaria Succurro – di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Sin dall’inizio, ad Anas abbiamo fornito un doveroso contributo costante, anche operativo». La circolazione è ripresa, si viaggia su una sola corsia con un semaforo a garantire l’alternanza del flusso veicolare. «La strada – continua Succurro – come avevamo detto, doveva essere riaperta rapidamente, intanto per evitare disagi e rischi sulla Provinciale alternativa, soprattutto in considerazione dell’arrivo dell’inverno. In quanto alla frana, si è trattato – rimarca Succurro – di colata di materiale instabile di un rilevato artificiale, causato dalla dispersione di acqua e dalle piogge insistenti di ottobre. Tengo a precisare che le indagini di laboratorio hanno escluso la presenza a valle di materiali tossici, radioattivi o pericolosi. Aggiungo, inoltre, che il Comune di San Giovanni in Fiore ha posto in essere tutte le attività di propria competenza, in modo che a parte possa iniziare anche il ripristino dei luoghi a monte, di proprietà privata». (News&Com)

