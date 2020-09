SAN GIOVANNI IN FIORE, AUTO PRECIPITA DAL MURO DELLA STAZIONE, UN MORTO

SAN GIOVANNI IN FIORE Nei pressi di viale della Repubblica a San Giovanni in Fiore si è verificato un incidente stradale mortale. Un’automobile, per cause in via d’accertamento, è precipitata dal muro della stazione e il conducente è morto sul colpo. Alle ore 22:46 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, col supporto di autogru del Comando di Crotone, è intervenuta in via della Repubblica per l’incidente stradale. L’autovettura coinvolta è un Suv Bmw che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, cadendo al di là di un parapetto e compiendo un volo di 20 metri circa.

All’interno dell’autovettura il solo conducente per il quale non c’è stato nulla da fare. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto e mettere in sicurezza la zona interessata dal sinistro. Sul posto i carabinieri di San Giovanni in Fiore e i sanitari del Servizio d’urgenza ed emergenza medica 118 per gli adempimenti di rispettiva competenza. «È una domenica triste per tutti noi. In questo momento ci stringiamo al dolore dei familiari», è il commento del sindaco di San Giovanni In Fiore, Giuseppe Belcastro. Anche la candidata a sindaco Rosaria Succurro ha espresso il cordoglio: «Oggi per San Giovanni in Fiore è un brutto risveglio. Un tragico incidente stradale ha portato via Francesco un giovane ragazzo. Ci uniamo al dolore della compagna Ilaria, figlia della nostra candidata Giancarla Bitonti ed a tutta la famiglia. Per la giornata di oggi ogni attività pubblica che ci riguarda viene sospesa». (News&Com)

🔊 Listen to this