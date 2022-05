(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Salute: Lorenzin (Pd), grande soddisfazione per attivazione bonus psicologo

“Grande soddisfazione per la firma del decreto che attiva il bonus psicologo. Una misura necessaria e giusta voluta fortemente dal PD alla luce dell’emergenza sanitaria che abbiamo affrontato in questi due anni. Un primo segnale di risposta per tutti quei cittadini che oggi hanno bisogno di un aiuto e un sostegno psicologico”.

Lo dichiara Beatrice Lorenzin, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Roma, 27 maggio 2022

