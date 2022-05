(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Ruby ter, Mallegni (FI): “Ennesimo attacco all’unico leader di prestigio in Europa”

“La richiesta di condanna per Berlusconi è l’ennesimo attacco all’unico leader di grande prestigio oggi presente in Europa.

È bastato che Berlusconi tornasse ad essere il punto centrale della politica in Italia ed in Europa che siamo tornati alla recrudescenza della violenza giudiziaria.

Siamo veramente fuori dal tempo e da ogni logica. Il Presidente Berlusconi gode comunque di un consenso politico e personale, nonostante siano quasi 30 anni che cercano di abbatterlo”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni.

