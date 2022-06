(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Fit for 55: Spena (FI), stop auto diesel e benzina scontenta lavoratori europei e fa felice Cina

“Più che di transizione ecologica, si può parlare di transizione ideologica per lo stop del 100% a vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035. Scontenta i lavoratori europei, fa felice il principale Paese produttore di batterie per auto elettriche: la Cina”. Lo scrive su Twitter Maria Spena, deputata di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this