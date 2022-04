(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Gentili colleghi,

RIFORME, BALDELLI (FI): “UNA CONVENZIONE COSTITUENTE DA ELEGGERE INSIEME AL PROSSIMO PARLAMENTO. PARTITI SAPPIANO COGLIERE SFIDA”

“Un intervento micro settoriale e meno esposto alla contrapposizione politica, come la riduzione del numero dei parlamentari, ha concluso il suo iter con la definitiva approvazione, pur comportando conseguenze importanti, e pericolosamente sottovalutate, sulla funzionalità e sulla rappresentatività del parlamento, di cui in pochissimi si sono preoccupati in questi ultimi due anni e che, invece, imporrebbero interventi correttivi di respiro costituzionale”.

Lo scrive Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, in un intervento su Milano Finanza di oggi.

“Non essendo mai iniziato un vero dibattito di merito su questi e su altri temi, e considerando che la scadenza naturale della legislatura rende impraticabile affrontare riforme organiche, nasce la proposta di istituire una Convenzione costituente da eleggere insieme al prossimo parlamento, al fine di intervenire in via esclusiva su questi temi. La Convenzione, composta da 150 eletti col sistema proporzionale nelle attuali circoscrizioni europee, dovrebbe, in tre anni e senza costi aggiuntivi di sedi e strutture, redigere e approvare, una proposta «chiusa» di revisione della seconda parte della Costituzione, per poi presentarla al voto delle due camere. Per il parlamento attuale è l’occasione, forse unica e ultima, per costruire una sede in cui svolgere quel confronto istituzionale che tutti auspicano, ma che, sino ad oggi, non c’è stato. Per questa ragione leader, partiti, movimenti e gruppi parlamentari dovrebbero cogliere la sfida e concretizzare questa opportunità. Ora è il momento giusto”, conclude.

