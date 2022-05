(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 15 maggio – La scomparsa di don Pierluigi Di Piazza lascia un vuoto. In tanti abbiamo apprezzato il suo essere punto di riferimento per l’intera comunità per il suo impegno religioso e civico portato avanti per tanti anni con determinazione e passione, sempre dalla parte degli ultimi. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza per la dolorosa perdita alla Comunità parrocchiale di Zugliano e a il Centro di Accoglienza e Promozione Culturale “Ernesto Balducci”.

Così in una nota il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato

