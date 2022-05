(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 27 maggio – Ieri sera si è svolto l’evento organizzato dall’ambasciatore dell’Azerbaijan Mammad Ahmadzada per celebrare la festa nazionale azera e Il trentesimo anniversario dall’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Azerbaijan a cui ha partecipato il Vice presidente della Camera Ettore Rosato: “Le relazioni tra i nostri due paesi negli anni si sono fatte sempre più forti: sotto il profilo istituzionale, ricordo il viaggio della delegazione italiana che ho guidato all’indomani della fine del conflitto del Nagorno Karabakh, penso inoltre ai rapporti commerciali e culturali, al gas che ci arriva dal TAP o al petrolio dove l’Azerbaijan è il nostro primo fornitore.

Oggi ad unirci anche la preoccupazione comune per quanto sta accadendo in Ucraina – aggiunge – e la convinzione del ruolo che l’Azerbaijan può giocare nel garantire stabilità e pace in quell’area del Mar Caspio sempre più centrale per gli equilibri politici mondiali.”

