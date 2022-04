(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 ROMA CAPITALE, CAON (FI): “INVECE CHE LAMENTARSI SI USI IL RISULTATO PER OTTENERE L’AUTONOMIA DEL VENETO. ORA NESSUNO PUO’ DIRE DI NO”

“Dopo l’ampio riconoscimento di autonomia a Roma Capitale si passi a riconoscerla al Veneto e a tutte le regioni che ne hanno fatto richiesta, a cominciare da Lombardia ed Emilia Romagna”. Lo dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia. “Non condivido le reazioni sconcertate di molti miei colleghi veneti. Da persona che si è sempre battuta per l’autonomia, da tempi non sospetti, non mi scandalizzo per una legge approvata che va in questo senso. Certo: ci sono due pesi e due misure, e questo perché – e non lo scopriamo certo oggi – ci sono partiti ostili, ben rappresentati in parlamento, all’autonomia delle regioni del Nord. Un’ostilità che è contro la Costituzione e contro la logica. Dopo la legge per Roma Capitale, ora tocca al Veneto: risulta chiaro che nessuno può più dire di no. Si cominci a lavorare per portare casa il risultato in tempi brevissimi, anziché lamentarsi: il voto di ieri è un ulteriore argomento a favore per accelerare. Si chiama far politica e mi viene da pensare che in troppi si siano dimenticati cosa voglia dire”.

