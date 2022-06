(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 RIFIUTI, LANZI: DOPO INCENDIO

MALAGROTTA INIZIA RECUPERO PULIZIA CITTÀ

Roma, 30 giugno 2022 – “Anche nel Municipio Roma XI, si vedono i risultati dell’attività che Ama sta svolgendo in tutta la città per recuperare i rifiuti che in queste settimane, a causa dell’incendio che ha coinvolto il TMB2 di Malagrotta lo scorso 15 giugno, non è stato possibile raccogliere e conferire in altri impianti. Oggi gli operatori di Ama sono intervenuti in molte vie del nostro Municipio: piazza della Radio, via Antonio Pacinotti, via Oderisi Da Gubbio, via Enrico Fermi, viale Guglielmo Marconi, via Francesco Grimaldi, via Damiano Macaluso, via Gerolamo Cardano, lungotevere degli Inventori, via Giannetto Valli. C’è ancora tanto da fare per tornare alla normalità in molti quartieri, ma l’impegno degli operatori di Ama, cui va il mio più grande ringraziamento, dei vertici aziendali e dell’Assessore Sabrina Alfonsi è volto a superare al più presto l’emergenza”.

Così il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi.

