La Riccionese si arricchisce di una un nuovo progetto artistico e discografico che racconta la città con parole, musica e canto.

Il progetto si intitola [Gian Luca Pasolini: Scrigno Musicale per il Centenario di Riccione](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=6e75502c054527b2b0c6bc50ee89ce5d/730j/6g6o/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fgian-luca-pasolini-scrigno-musicale-per-il-centenario-di-riccione) e unisce la voce del tenore Gian Luca Pasolini con l’arpa di Monica Micheli. Lo Scrigno Musicale verrà presentato il 4 Giugno alle ore 19, subito dopo la Santa Messa, nella Chiesa Nuova di San Martino. Si ringraziano la Parrocchia e Don Alessio per l’entusiasmo con cui hanno accolto l’iniziativa.

I bimbi si divertiranno con installazioni ludiche e workshop, giocando e socializzando in un clima di festa.

Ai giocattoli si aggiungono i laboratori di pittura, piccola falegnameria, e anche l’area tappeti e costruzioni per i più piccoli.

Il progetto è realizzato da Riccione Family Hotels in collaborazione con Stelle Volanti – Giochi Itineranti.

Sabato 4 giugno il Palazzo del Turismo ospiterà un nuovo incontro della rassegna La Riccionese-Conversazioni e Contemplazioni.

La Senatrice Erika Stefani, Ministro per le Disabilità, dialogherà con Laura Galli, vicesindaco di Riccione, riguardo IN.CON.TRA. (INcludere, CONnettere, TRAsformare), uno dei prossimi progetti della città dalla vocazione inclusiva.

Sabato 4 e Domenica 5 giugno, in Corso Fratelli Cervi si torna un po’ indietro nel tempo, immaginando quel piccolo borgo che pian piano costruiva una propria identità fino ad arrivare al raffinato centro storico dei giorni nostri.

