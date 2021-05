(AGENPARL) – Roma, 29 aprile 2021 –

Spett.le AGENPARL alla c.a. del Suo Direttore Responsabile Dott. Luigi Camilloni.

Oggetto: articolo pubblicato in data 24 Aprile 2021: Corrado (Senato Gruppo Misto – Commissione Cultura) Il Governo proceda al commissariamento della Sogin.

Egregio Direttore, il comunicato stampa in oggetto, pubblicato on-line in data 24 Aprile 2021 dalla Agenzia di Stampa Parlamentare “Agenparl” (agenparl.eu) da Lei diretta, riporta una rappresentazione “romanzata”, con toni e contenuti di carattere scandalistico, dell’effettivo contenuto dell’interrogazione parlamentare avanzata dalla Senatrice Margherita Corrado. Il comunicato Stampa “de quo”, la cui paternità viene in ogni caso ricondotta in capo alla Senatrice Corrado, rasenta i canoni della “maldicenza”, parafrasando solamente alcuni passi della detta interrogazione parlamentare. Occorre altresì precisare come l’interrogazione parlamentare tragga origine da tre distinte comunicazioni edite a firma di tale Alessandro Cicero sia sul proprio sito sia sulla pagina web della Eurocomunicazioni.com diretto dal Dott. Giovanni De Negri. Alcune informazioni, così come propalate nelle comunicazioni edite dal Sig. Cicero, risultano essere in realtà errate, parziali e/o opportunamente carenti per una finalità prettamente scandalistica. Pertanto, nell’interesse, di Piersante Morandini si chiede che la Agenparl voglia, a norma della Legge 416/81, pubblicare la presente a titolo di rettifica, provvedendo altresì a rimuovere il comunicato stampa del 24 Aprile 2021, nonché, ove possibile, la contestuale rimozione dai motori di ricerca di tutti i link e riferimenti che rimandano ai contenuti online in questione, invocando qui il cd. “diritto all’oblio”.

Firmato Avv. Antonio Simonelli.