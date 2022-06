(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 REFERENDUM, TOVAGLIERI (LEGA): «SILENZIO ASSORDANTE ISTITUZIONI PUÒ ANCORA ESSERE SPEZZATO»

Milano, 9 giu – “Nonostante gli appellialle massime cariche istituzionali, ancora oggila campagna di informazione sui referendum non è decollata e due italiani su tre non sanno che hanno l’opportunità di cambiare la giustizia italianacon il voto di domenica 12 giugno.

Tuttavia non tutto è perduto: mancano due giorni all’apertura dei seggi e l’assordante silenzio che avvolge questo storico appuntamento può essere ancora spezzato per salvaguardare il più importante istituto della democrazia diretta del nostro Paese, per riformare la giustizia e per rendere l’Italia una nazione più moderna e più civile”.

Così Isabella Tovaglieri, avvocato ed europarlamentare della Lega.

