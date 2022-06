REFERENDUM, SANTORI (LEGA): “SUL SITO DEL COMUNE SOLO CONFUSIONE. VERGOGNOSO SILENZIO ISTITUZIONALE”

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 “Chiediamo trasparenza e un deciso impegno del Sindaco Gualtieri e degli assessori competenti sui temi dell’informazione e della comunicazione istituzionali. Il vergognoso silenzio sui cinque referendum sulla giustizia al voto domenica prossima, fa risuonare per l’ennesima volta l’assordante silenzio di un modo di fare politica chiuso nei salotti, lontano dall’iniziativa popolare e incapace di raggiungere traguardi seri. Proponiamo di pubblicare le schede con i vari colori, per esempio”. Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega, ribadisce la necessità di una più puntuale e chiara informazione ai cittadini, anche in occasione degli appuntamenti referendari. “Nonostante la mozione approvata all’unanimità in Assemblea Capitolina e anche in diversi Municipi grazie ai gruppi della Lega, l’informazione sui quesiti referendari si smarrisce nei meandri dei link e dei banner, o nelle ricerche perditempo. E comunque il diritto di andare al voto è fatto di trasparenza, informazione, corretta comunicazione, niente chiacchiere e opinioni, ma conoscenza di tempi, modi, orari, facilità di accesso alla lettura dei vari quesiti. Un diritto”, prosegue, “che esige l’espletamento rapido delle pratiche necessarie a garantirlo, come ottenere un certificato anagrafico o un documento di identità, una tessera elettorale”, insiste il leghista, “e non può perdersi dietro esasperanti file e continui percorsi ad ostacoli per avere dall’amministrazione atti che dovrebbero essere immediati o al massimo questione di poche ore. Il cittadino e la sua libera scelta siano pienamente tutelati”, conclude Santori.

Roma, 10 giugno 2022

On. Fabrizio Santori

consigliere segretario dell’Assemblea Capitolina

per INFO

🔊 Listen to this