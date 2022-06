(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Referendum, Bonfrisco (Lega), strumento per determinare salute di democrazia e giustizia, basta silenzio

Roma, 9 giu – “Per un anno l’Unione europea ha richiamato l’attenzione sull’importanza di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale e nella vita pubblica, attraverso la Conferenza sul futuro dell’Europa. In questo senso confidiamo in un’Europa sempre più partecipata nelle decisioni dal contributo diretto dei cittadini. Tuttavia, esiste uno strumento partecipativo ben più importante e incisivo, quello del referendum. Stupisce pertanto il silenzio dei media e delle istituzioni, specialmente difronte ad un argomento importante come la Giustizia, sul quale, come sottolinea l’Eurobarometro, siamo agli ultimi posti in Europa rispetto all’indipendenza percepita da cittadini e imprese della magistratura in Italia. Spiace ancor di più registrare il silenzio della Presidenza della Repubblica garante del processo democratico.”

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri, della sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e della delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della Nato.

