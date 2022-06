(AGENPARL) – dom 12 giugno 2022 Referendum 12 giugno 2022: alle ore 7 avviate le operazioni di voto

Alle ore 7 di questa mattina sono iniziate regolarmente le operazioni di voto in tutte le sezioni elettorali del territorio comunale. Lo rende noto il Servizio elettorale del Comune di Venezia che sta coordinando il lavoro di presidenti e delegati ai seggi.

Le sezioni attive in questa tornata di consultazione sono complessivamente 256: 81 a Mestre Carpenedo, 67 a Venezia Murano Burano, 38 a Chirignago Zelarino, 26 a Marghera, 23 a Favaro, 21 a Lido Pellestrina. Le sezioni prive di barriere architettoniche, in cui potranno indifferentemente recarsi a votare gli elettori con handicap, sono invece 65.

Si ricorda che la prima rilevazione sull’affluenza sarà alle ore 12 e potrà essere seguita direttamente online dal sito https://referendum.comune.venezia.it.

Venezia, 12 giugno 2022

