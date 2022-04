(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 15 aprile 2022

RASTRELLAMENTO QUADRARO, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER PROMUOVERE CONOSCENZA E MEMORIA

“Nel pomeriggio di ieri abbiamo depositato una proposta di legge per istituire la Giornata regionale della conservazione della memoria del Rastrellamento del Quadraro, avvenuto il 17 aprile di 78 anni fa. Manteniamo così un impegno preso dopo la mozione che ho presentato a dicembre e che è stata approvata dal Consiglio regionale.

L’obiettivo è quello di mantenere vivo il ricordo di questa tragica pagina della nostra storia, anche attraverso la conoscenza di uno dei suoi protagonisti, don Gioacchino Rey, all’epoca dei fatti parroco di Santa Maria del Buon Consiglio a Roma, che aiutò la lotta clandestina e sostenne le cittadine e i cittadini che cercavano scampo dalle violenze e dalla crudeltà dei nazifascisti.

La proposta – che prevede diverse iniziative celebrative, di ricerca e divulgazione – vede la firma anche dei consiglieri capogruppo Marta Leonori (Pd), Loreto Marcelli (M5S), Alessandro Capriccioli (+Europa), Paolo Ciani (Centro Solidale/Demos) e Daniele Ognibene (Leu).

In queste ore, proprio mentre la città di Roma ricorda la cattura e la deportazione in Germania e nei territori occupati dal Terzo Reich di centinaia di ragazzi e uomini del quartiere capitolino, voglio ringraziare l’ANRP (Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, dall’Internamento, dalla guerra di Liberazione e loro familiari) e il ricercatore storico Pierluigi Amen, che hanno contribuito alla scrittura della proposta di legge.

Credo che proprio il delicato momento che l’Europa sta vivendo in queste settimane ci chieda di far tesoro delle pagine più buie della guerra e dei crimini di cui nazifascisti si resero protagonisti nel nostro Paese e nelle nostre città, non moltissimo tempo fa. Promuovere azioni e luoghi collettivi attraverso cui proteggere e promuovere la memoria di ciò che è stato può continuare ad insegnare molto alle donne e agli uomini di oggi e di domani”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

