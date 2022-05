(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Festa dell’Europa a Roma

9 maggio 2022 ore 19:30 – Piazza del Campidoglio, Roma

In occasione della festa dell’Europa, il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comune di Roma e l’Ambasciata di Francia in Italia organizzano un evento-concerto di celebrazione dell’Unità europea e di ricordo di David Sassoli.

Il 9 maggio si celebra a Roma la Festa dell’Europa: l’appuntamento è alle 19:30 in Piazza del Campidoglio straordinariamente illuminata dove si svolgerà un evento-concerto dei Filarmonici di Roma con i violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, lui ucraino, lei russa, marito e moglie nella vita e coppia anche nell’arte. A seguire, esibizione del Coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium Novum.

Interverranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il commissario per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno,, l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, ed altre autorità europee e nazionali.

Sarà l’occasione per testimoniare la vicinanza dell’Unione europea al popolo ucraino e per ricordare David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo scomparso nel gennaio scorso.

La serata sarà presentata da Simona Sala, direttrice del Tg3.

Piazza del Campidoglio sarà per l’occasione straordinariamente illuminata in collaborazione con Acea.

