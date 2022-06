(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 PUGLIA. BELLOMO (LEGA): SU ARPAL DA MAGGIORANZA LEGGE CONTROVERSA

“La riforma dell’Arpal è indubbiamente necessaria, e la Lega da tempo lo sostiene, ma non può passare attraverso una legge che sin dall’inizio presenta aspetti controversi. Innanzitutto perchè il progetto di legge è arrivato in Commissione senza un referto tecnico positivo, obbligatorio per qualsiasi legge che genera spesa. E in secondo luogo perchè si prevede un Consiglio di amministrazione per un’agenzia regionale, caso unico in Puglia. Un’autentica anomalia creata da una maggioranza nel caos. Delle due l’una: o è il segno che il centrosinistra vuole commissariare il Direttore generale dell’Agenzia che lui stesso ha scelto o vuole avere a disposizione più incarichi da distribuire. In entrambi i casi si tratterebbe per la maggioranza di un totale fallimento”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

Ufficio Stampa

Davide Bellomo

Capogruppo Regione Puglia

LEGA – SALVINI PREMIER

