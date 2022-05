(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 28 maggio 2022

Presentato in Municipio “Le strade della vita”

La Sala Consiliare del Palazzo CIvico di via Roma è stata riempita ieri, venerdì 27 maggio 2022, da oltre ottanta persone che non sono volute mancare alla presentazione del libro “Le strade delle vita” scritto da Maria Teresa Petrini.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, che, dopo aver portato i saluti del Sindaco Paolo Truzzu e dell’intera Amministrazione, ha fatto i complimenti all’autrice per il lavoro svolto che traccia uno spaccato del quartiere di Castello ai primi del novecento.

Alla presentazione del libro sono intervenuti anche Albachiara Bergamini e l’attrice Francesca Falchi.

Il ricavato della vendita de “Le strade della vita” verrà interamente devoluto in beneficienza.

