(AGENPARL) – Roma, 06 dic 2021 – Premio Atreju21 a Chico Forti, ex produttore televisivo italiano condannato all’ergastolo negli Stati Uniti. “Intendo ringraziare tutti voi, in particolare Giorgia Meloni – ha sottolineato Forti in un audio messaggio trasmesso nel corso della kermesse – una professionista che ammiro tanto come donna, quanto come politica. Senza timore si è schierata dalla mia parte, incurante del conveniente barcamenarsi politico. Lei ha ritenuto che fosse la cosa giusta da fare. Giorgia personifica il concetto di quanto le donne siano le colonne portanti di una società sana della nostra Nazione. Un simbolo delle tante donne che combattono per la propria famiglia, per i propri ideali. Il credo di chi porta i pantaloni ormai appartiene alla soffitta, alla tv in bianco e nero”. A ritirare il premio lo zio, Gianni Forti. A consegnare il riconoscimento il deputato FdI Walter Rizzetto, che ha sottolineato: “Questo premio è un momento importante per tutta la politica italiana che deve fare di questa battaglia una bandiera univoca, di giustizia e civiltà”. A partecipare anche l’autore de Le Iene Giorgio Romiti e il responsabile Rapporti diplomatici FdI ed ex Ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata. A moderare il vicedirettore di Rai 2 Paolo Corsini.

