PPE. TOFFANIN (FI): CON SUA RIELEZIONE TAJANI DARA' IMPORTANTE CONTRIBUTO PER EUROPA DEL FUTURO

“La rielezione di Antonio Tajani a vicepresidente del Ppe è una splendida notizia per l’Europa, per il nostro Paese e per Forza Italia. Con la riconferma a questo importante ruolo è stato riconosciuto il suo grande impegno a tutela dei cittadini italiani ed europei ed è stata premiata la sua capacità di dialogo e di mediazione che ha contribuito a far raggiungere grandi obiettivi all’Europa. Un’Europa che giorno per giorno deve dimostrarsi sempre più all’altezza in un contesto storico difficile come quello che stiamo vivendo. Con la riconferma a vicepresidente del PPE, Tajani continuerà a dare il fondamentale contributo suo e di Forza Italia per costruire l’Europa del futuro. Ad Antonio esprimo le mie più sincere congratulazioni”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin.

