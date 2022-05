(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 NOTA STAMPA

Sul quotidiano La Repubblica lo scorso 13 maggio è stato pubblicato un articolo dal titolo “Io, marocchino fuggito da Kharkiv per l’Italia sono clandestino” riguardante un presunto rifiuto da parte della Questura di Bergamo, di accettare l’istanza per l’ottenimento del permesso di soggiorno per protezione temporanea ad un cittadino di nazionalità marocchina coniugato con una cittadina ucraina, entrambi sfollati in Italia dopo l’inizio della guerra. Sul fatto è stata successivamente annunciata una interrogazione parlamentare.

Al riguardo la Questura di Bergamo precisa che la notizia è destituita di ogni fondamento.

🔊 Listen to this