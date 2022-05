(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Buonasera,

vi segnaliamo che domani, lunedì 23, e martedì 24 maggio Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali, sarà a Palermo e Erice per una serie di iniziative.

Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

—

SICILIA: BOCCIA A PALERMO E ERICE PER COMMEMORAZIONE FALCONE E AMMINISTRATIVE

Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, lunedì 23 e martedì 24 maggio sarà in Sicilia per una serie di iniziative. Lunedì 23 alle ore 15.30 sarà a Capaci, insieme al segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, presso la stele in memoria delle vittime della strage in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta; alle 19 sarà, poi, ad Erice per un’iniziativa in sostegno della candidata sindaca del PD, Daniela Toscano, insieme al segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

Martedì 24 sarà a Palermo, dalle 10.30 a Villa Filippina, insieme al candidato sindaco Franco Miceli e al segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, per un incontro con gli amministratori locali della città metropolitana di Palermo.

🔊 Listen to this