(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Patenti nautiche, slitta l’entrata in vigore dei nuovi quiz.

Le scuole nautiche: “Auspichiamo l’ingresso del nuovo esame in tempi rapidi”

Slitta la data di entrata in vigore dei nuovi quiz per gli esami per la patente nautica. Il ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha infatti posticipato al primo giugno l’ingresso del nuovo esame patente nautica, anziché al 14 maggio come previsto inizialmente dopo l’approvazione del Decreto Patenti. Da lunedì 16 maggio, le Motorizzazioni e le Capitanerie di Porto avranno la possibilità di sospendere gli esami o, in alternativa, applicare i vecchi quiz fino al prossimo primo giugno.

“Ci aspettavamo un ritardo per l’avvio della nuova procedura, dovuta all’informatizzazione dei quesiti e alle correzioni dei refusi presenti nel database originario correzioni su cui le associazioni di categoria hanno partecipato attivamente”, è il commento di Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta le scuole nautiche e le scuole guida”. “Ora però non ci sono più scuse: la nuova metodologia deve essere applicata necessariamente dal primo giugno per accontentare i migliaia di diportisti che si sono preparati con i nuovi quiz e attendono solo di essere esaminati”.

