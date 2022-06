(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 COMUNICATO

OPERAZIONE DELLE POLIZIE STRADALI DI ROADPOL SULLE STRADE EUROPEE PER I CONTROLLI SUI MEZZI PESANTI E GLI AUTOBUS

OPERAZIONE Truck & Bus

13-19 giugno 2022

Nel corso dell’operazione Truck & Bus, coordinata da ROADPOL- Network Europeo delle Polizie Stradali, la Polizia Stradale italiana ha proceduto al controllo di 6.388 mezzi pesanti e 525 autobus, contestando 4.190 violazioni di cui 333 per il superamento dei limiti di velocità, 21 per guida sotto l’effetto di alcol, 1 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 215 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 715 relative al cronotachigrafo, 548 relative alle inefficienze tecniche ed al carico, 558 relative ai documenti dei veicolo e di trasporto, 47 relative al trasporto di merci pericolose, 5 relative al trasporto dei rifiuti e 1.747 altre infrazioni. Sono state ritirate 245 patenti e decurtati 7596 punti patente. I poliziotti hanno tratto in arresto 1 cittadino straniero trovato in possesso di 22 kg di hashish e 2 cittadini stranieri che avevano appena trafugato 300 litri di gasolio.

Roma, 27 giugno 2022

