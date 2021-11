(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtCOMUNICATO STAMPA

PREGIUDICATO ARRESTATO

DALLA POLIZIA DI STATO

PER SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

Si tratta di un cittadino albanese di 41 anni

Dopo l’arresto, il mese scorso, del noto Max Leitner, fermato a bordo di un’autovettura con un fucile ed una pistola nei pressi di via Siemens, dove, poco prima, erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco in direzione dell’autovettura di una donna che è solita prostituirsi nei paraggi, gli uomini della Polizia di Stato della Questura di Bolzano hanno continuato a tenere costantemente sotto controllo la zona per prevenire possibili ulteriori gravi episodi di violenza.

È così che è finito nella rete degli investigatori un cittadino albanese di 41 anni, notato più volte effettuare passaggi in quella stessa area, con l’evidente intenzione di assicurarsi che l’attività di prostituzione si svolgesse senza intoppi.

La scorsa settimana, i poliziotti sono intervenuti nel momento in cui il predetto si stava allontanando a bordo della sua autovettura dopo aver fatto scendere la prostituta che aveva accompagnato alla sua “postazione di lavoro”.

In seguito ad un accurato controllo, l’uomo, un pregiudicato già condannato per sfruttamento della prostituzione, è stato trovato in possesso di quasi 7.000 Euro in contanti.

Le successive verifiche hanno consentito di accertare tutte le occasioni in cui il predetto è stato notato e controllato nella zona e sono stati ricostruiti una lunga serie di movimenti e di condotte tali da configurare una vera e propria attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

In questi casi le giovani donne sono letteralmente soggiogate e costrette a sottostare alle regole dettate dal loro “protettore” che si fa consegnare i guadagni e ne trattiene la maggior parte.

La somma di denaro è stata pertanto sequestrata, in quanto provento dell’attività di sfruttamento della prostituzione, così come l’autovettura utilizzata per commettere il reato.

Bolzano, 3 novembre 2021

🔊 Listen to this