NOTA STAMPA PIEVE

(AGENPARL) – sab 12 settembre 2020 PASSIGNANO SUL TRASIMENO: arresto di un cittadino albanese

per l’ipotesi di reato di detenzione

spaccio di stupefacenti.

MAGIONE: arresto di un cittadino italiano sempre per l’ipotesi di

detenzione ai fini di spaccio di sostanza

stupefacente.

La Compagnia Carabinieri di Città della Pieve ha intrapreso da tempo una mirata ed efficace azione

info-operativa atta a raccogliere elementi finalizzati ad implementare una più ampia attività di

controllo per prevenire e reprimere l’annosa fenomenologia del consumo e dello spaccio di sostanze

stupefacenti.

Al riguardo, già dall’inizio dell’anno, i risultati di tale incessante lavoro hanno già prodotto

importanti risultati.

Il 10 settembre 2020, sullo stesso fronte, si sono concretizzati due distinti arresti in flagranza di

reato, portati a conclusione dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Città della Pieve. Questi militari, infatti, a seguito di una mirata attività info-

investigativa, in Passignano sul Trasimeno, hanno tratto in arresto, per l’ipotesi di reato di

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ragazzo 25enne, di nazionalità albanese,

senza fissa dimora.

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri mentre aveva ben stretti nel pugno della mano due

involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina dal peso di

2 grammi circa. Sottoposto ad ulteriori accertamenti, il ragazzo è stato trovato in possesso di euro

320 in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 50 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato quindi condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Citta’ della

Pieve per le incombenze di rito. Successivamente, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza

della caserma, in attesa dell’udienza di convalida e del rito per direttissima che si è celebrata l’11

settembre al Tribunale di Perugia. In tale circostanza, è stato convalidato l’arresto e disposto nei

confronti dello straniero l’applicazione della misura cautelare in carcere. L’arrestato è stato quindi

associato al carcere di Perugia-Capanne.

Intorno alle ore 22:00 circa, sempre del 10 settembre 2020, in Magione, nel corso di specifico

servizio, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Citta’ della Pieve

hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti, un cinquantenne, cittadino italiano, residente in Perugia, noto alle forze di polizia.

L’uomo è stato fermato a bordo della propria autovettura durante un controllo alla circolazione

stradale e, alla vista dei militari, ha assunto un atteggiamento nervoso; i Carabinieri, quindi, hanno

provveduto ad effettuare accurati e minuziosi controlli sul veicolo e sul soggetto, che hanno

permesso di rinvenire, all’interno di un piccolo contenitore di alluminio riposto sopra il sedile lato

passeggero, 9 involucri di cellophane termosaldato di colore bianco, con all’interno stupefacente

verosimilmente del tipo cocaina per un peso di 9 grammi circa.

L’uomo aveva, inoltre, occultati nelle tasche dei pantaloni ulteriori 11 involucri contenenti

verosimilmente cocaina, dal peso di 11 grammi circa.

Successivamente, è stata eseguita la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del prevenuto,

che ha consentito di rinvenire ulteriori grammi 25 di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo

cocaina, 3 bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga,

denaro contante pari a 5750 euro e 100 dollari americani, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, dopo

di che è stato tradotto presso la casa circondariale di Perugia Capanne, come disposto dall’ A.G. di

Perugia.

