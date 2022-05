(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Gli alunni del Liceo “Petrarca” sul palco per “Il Classico in

AREZZO – Gli alunni del Liceo Classico e Musicale “Petrarca” tornano sul palcoscenico.

L’occasione è fornita dalla rassegna “Il Classico in scena” che, in programma da mercoledì 11

a venerdì 13 maggio al teatro Virginian, si svilupperà attraverso tre serate di spettacoli a

conclusione dei laboratori teatrali promossi all’interno dell’istituto cittadino dall’associazione

culturale Noidellescarpediverse. Il progetto, sostenuto con i fondi del PON – Programma

Operativo Nazionale e condotto con il coordinamento del professor Fabrizio Buscemi, ha

coinvolto circa cinquanta alunni-attori che vivranno ora le emozioni di portare in teatro le

opere su cui hanno lavorato negli ultimi mesi insieme al maestro Riccardo Valeriani,

prevedendo una doppia replica alle 19.00 e alle 21.30.

Inserito all’interno del festival per le scuole “Messaggi” della Rete Teatrale Aretina, il

programma prevede tre spettacoli scritti e elaborati da Samuele Boncompagni che saranno

caratterizzati da tematiche e stili differenti per proporre un percorso artistico volto a

rappresentare la ricchezza del teatro nelle sue variegate forme, spaziando dai testi originali

all’omaggio ai grandi classici, dalle risate alle riflessioni. Il primo appuntamento si collega

idealmente all’anno scolastico 2019-2020 quando il laboratorio di teatro del Liceo “Petrarca”

fu bruscamente interrotto dall’insorgere dell’emergenza sanitaria: i ragazzi stavano lavorando

sul saggio “Dimmi chi sei silenziosa Luna” dedicato ai cinquant’anni dall’allunaggio e questo

11 maggio, a distanza di due anni, sarà portato in scena proprio quel testo. Il giorno

successivo, il 12 maggio, sarà la volta de “Il Piccolo Principe e l’aviatore” dove viene creato un

accostamento tra il racconto del Piccolo Principe e la vita del suo autore Antoine de Saint-

Exupéry, mentre la conclusione del 13 maggio proporrà “SenzAmleto” basato su una

riscrittura della celebre tragedia shakespeariana. «Questa rassegna – commenta Valeriani, –

rappresenta il coronamento di un percorso interrotto nel 2020. Negli ultimi due anni, grazie

alla collaborazione prima della professoressa Rosanna Gadani e poi del professor Buscemi,

abbiamo mantenuto i legami con i ragazzi attraverso incontri digitali che ci hanno così

permesso di ripartire con ben cinquanta alunni che potranno ora, finalmente, tornare a vivere

le emozioni di calcare un palcoscenico e di esibirsi di fronte a un vero pubblico».

“Il classico in scena” anticiperà la produzione di un’ulteriore opera, “Lisistrata” di Aristofane,

che è in calendario alle 21.00 di venerdì 10 giugno al teatro Petrarca. Questo spettacolo

coinvolgerà le diverse componenti del Liceo e andrà a concretizzare un ambizioso progetto

che era stato interrotto nel 2020 dall’emergenza sanitaria e che potrà ora trovare compimento

con una serata aperta all’intera cittadinanza. Il percorso era partito con la traduzione della

celebre commedia greca dalla lingua originale all’italiano realizzata da alcune classi del Liceo

Classico, seguita dall’adattamento teatrale del testo a cura di Boncompagni su cui hanno poi

lavorato alcuni alunni-attori guidati da Valeriani, che saranno accompagnati sul palco dalle

musiche originali composte dagli studenti del Liceo Musicale ed eseguite dal coro e

dall’orchestra dello stesso istituto. «I laboratori al Liceo “Petrarca” – aggiunge Valeriani, –

rappresentano uno dei più longevi progetti di promozione e di formazione teatrale condotti

dai Noidellescarpediverse: la prima volta fu nel 1992-1993 e, di conseguenza, siamo giunti ai

trent’anni di attività. In questo lungo periodo abbiamo accompagnato molti giovani studenti a

scoprire le dinamiche del palcoscenico e a padroneggiare le tecniche per la messa in scena di

veri spettacoli».

Arezzo, lunedì 9 maggio 2022

